Юрию Дудю подарили его психоделический портрет
Сегодня, 13:57 \\ Шоу-бизнес

Журналисту Юрию Дудю преподнесли необычный подарок в ряде обычных. И впервые Дудь решился это опубликовать.

 Журналист признался в блоге, что ему часто в личные сообщения присылают его портреты или другие художественные работы, что стало привычным в мире медийных персон. Однако работа художника по имени Олег Каплан заставила Дудя её опубликовать. На картине, выполненной в стиле экспрессионизм, Дудь изображён несколько непохожим на себя.

Замысла творца не поняли и поклонники журналиста. Многие рассмотрели в Юрии Владимира Путина. А в целом они не осознали ценности портрета: «Так в третьем классе рисуют. Зачем это здесь?» , «Что автор принял?», «Не понимаю, как за это можно миллионы отдавать», - пишут фанаты Дудя в соцсети. Но сам Юрий кажется довольным и ошеломлённым таким подарком.

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