Паблики продали права на первое реалити-шоу "ВКонтакте" за 20 млн рублей

Крупнейшие паблики "ВКонтакте" продали права на "Пабличные игры" - первое реалити-шоу на платформе социальной сети. Сумма сделки составила 20 миллионов рублей.

Шоу передали в частные руки руководители сообществ "МДК", "Палата №6", "Борщ" и "Корпорация зла". Отныне же "Пабличными играми" владеет студия DIVICO. Администраторы групп сообщили, что эта организация с самого начала участвовала в создании программы. Со временем её просто решили провести на популярных площадках соцсети. Этот формат принес огромную популярность.

Производить шоу по прежнему планирует студия Mastiff Russia. Её представители уже объявили начало кастинга второго сезона. Теперь желающие могут заявить свой паблик на участие в "Пабличных играх". Предполагается, что к проекту могут присоединиться даже не очень крупные группы, которые подойдут под установленные требования.

Директор Ассоциации пользователей соцсетей Владимир Владимиров рассказал, что создатели реалити-шоу пока не спешат делать выводы из-за неисследованности формата. Однако есть надежда, что новый сезон привлечет ещё большую аудитории.