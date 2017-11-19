Вера Брежнева советует подарок на 8 марта

Певица Вера Брежнева посоветовала в Instagram подарок на 8 марта. Поклонники не оценили её совет, посчитав идею слишком дорогой.

Российская звезда Вера Брежнева опубликовала в своём Instagram красивый снимок из Парижа. На фото девушка позирует на крыше с видом на Эйфелеву башню, надев шикарное бело-розовое платье с пышной юбкой и шлейфом. Фотография получилась очень красивой и всего за пару часов набрала больше 85 тысяч отметок «Нравится».

Однако в подписи к публикации Брежнева поделилась идеей подарка для подруги или мамы на 8 марта: «Как девочка, могу подсказать, есть вариант! Фотосессия с подружкой/подружками: в платьях, прическе и мэйке в волшебном пространстве». Так певица прорекламировала одну из фотостудий Москвы. Подписчики откликнулись на это предложение без энтузиазма: некоторые прокомментировали, что такой подарок всё-таки слишком дорог, а другие и вовсе не заметили текста, нахваливая шикарное платье Брежневой.