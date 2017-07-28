«Домашняя» Мэрайя Кэри опубликовала фото в пижаме и украшениях

Популярная американская исполнительница Мэрайя Кэри опубликовала совместный снимок с дочерью в пижамах, который поклонники нашли слишком странным.





Больше всего фанаты были возмущены ненастоящей атмосферой фотографии. Им показалось, что певица улыбается неискренне, а свою дочь Монро вовсе заставила поучаствовать в съёмке. Также они обратили внимание на странный внешний вид артистки: макияж и любимые украшения вместе с пижамой смотрятся непривлекательно: «Ты и спишь в этих брюликах?»





Однако многие всё же похвалили кумира за то, что даже со своим сумасшедшим графиком она находит время для своих детей – дочери Монро и сына Мороккана. Но несмотря на нескрываемую любовь к детям и шампанскому, Мэрайя Кэри не забывает писать отличную музыку, которой фанатам всё-таки мало.