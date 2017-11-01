Ольга Кузьмина восхитила фанатов своими стройными ногами

Российская актриса Ольга Кузьмина показала фото с задранной юбкой. Подписчики восхищены её стройными ногами.

Звезда фильмов «Одноклассницы», «Призрак» и сериала «Кухня» показала своим подписчикам в Instagram задорную фотографию. Девушка приподняла пышную красную юбку с откровенным разрезом впереди и оголила ноги. Надо отметить, что ноги у 30-летней актрисы очень стройные. В дополнение к необычной юбке девушка надела белую блузку с декольте и туфли на высоком каблуке.

В подписи к публикации Кузьмина написала: «Вот оно - долгожданное утро субботы!». Подписчикам понравилось позитивное фото звезды. В комментариях ей пишут: «Красотка», «Очень весёлая, яркая, солнечная». Красная юбка и оголённые ноги помогли Ольге Кузьминой всего на 20 минут набрать 5 тысяч отметок «Нравится».