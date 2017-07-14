Сергей Лазарев споёт ради больных аутизмом

Сергей Лазарев споёт под аккомпанемент европейского симфонического оркестра. Выступление певца состоится в рамках благотворительного концерта для больных аутизмом в Австрии.

Российский артист Сергей Лазарев 4 марта споёт с симфоническим оркестром на благотворительном концерте в столице Австрии. Этой новостью Сергей поделился с подписчикамм в своём микроблоге в Instagram. Мероприятие называется «All for Autism» и все собранные средства будут направлены в помощь людям, страдающим от аутизма. За два дня до концерта артист прибыл на репетицию.

Фанатам Сергея Лазарева очень понравилось его стремление помогать людям: «Трудоголик, уставший, с улыбкой на лице! Здоровья тебе огромного, Сергейка!». Некоторые подписчики предположили, что выступление певца под аккомпанемент симфонического оркестра будет впечатляющим и попросили потом показать запись концерта. Фотография Лазарева в интерьерах классического европейского симфонического зала за 13 часов понравилась 51 тысяче пользователей.