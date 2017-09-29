Участник «Дома-2» «забеременел» ради эксперимента

Участники реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель ждут ребёнка. В рамках шоу «Агенты 003» на ТНТ мужчина «попробовал» беременность на себе.

Звёзды телеканала ТНТ, семейная пара Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель ждут пополнения. Будущие родители поучаствовали в необычном эксперименте в рамках познавательного шоу «Агенты 003». Дмитрий узнал на себе, что испытывают будущие матери. Он примерил «живот», имитирующий беременность, и ощутил все трудности, которые переносят женщины в «деликатном положении».

Ольга Рапунцель как могла поддерживала отца своего будущего ребёнка в этом нелёгком и «немужском» деле. Пользователи Сети не слишком благодушно отнеслись к эксперименту. Многие не считают Дмитриенко и Рапунцель настоящей парой и не верят в искренность их отношений.