Ирина Шейк снялась без макияжа для обложки Vogue

Популярная супермодель Ирина Шейк в очередной раз попала на обложку журнала Vogue. Новой фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

В этот раз девушка решила предстать в совершенно естественном облике. Для обложки модного журнала она снялась без макияжа и укладки волос. А белая рубашка, подчеркивающая всю сексуальность ее груди, только добавила естественности и эротики образу. Этот факт поддерживает тенденцию последнего времени – все больше звезд появляется на обложках модных изданий без косметики на лице и какой-либо укладки волос.

Многие подписчики с восторгом отметили красоту манекенщицы, назвав ее естественность обворожительной и привлекательной, позавидовав Бредли Куперу. «А вам ни чего и не надо! Вы супер! Вы идеальны», «Ты настоящая мечта, ты неповторимая и божественная!», - восторженно прокомментировали фотографию поклонники. Но, как всегда, не обошлось и без тех, кто постарался внести негативную лепту, назвав фото не самым удачным: «В глазах усталость и тоска», «Неудачное фото, усталое».