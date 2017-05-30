В Сети начали продавать автографы Ольги Бузовой за 7000 рублей
Сегодня, 21:07 \\ Шоу-бизнес

На Avito наблюдается резкий рост объявлений о продаже автографов популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Так, покупателям предлагает приобрести фото или альбом Бузовой с автографом за сумму от 1500 до 7000 рублей.

 Пользователи Avito в последнее время в связи с популярностью Ольги Бузовой стали находись у себя автографы звезды и продавать их по самой разной цене. Так, например, диск с подписью певицы можно приобрести от 5000 и до 7000 рублей. В то же время, простое фото с автографом можно купить за 1500 рублей и выше. Меньше всего стоят автографы, которые предназначены для определенного человека.

 Стоит отметить, что это еще не все, на чем пытаются заработать предприимчивые фанаты. Они распродают платья из коллекции знаменитой телеведущей и цепочки "как у Бузовой".

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Наталья Черная
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