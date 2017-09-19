Александр Домогаров решил уволиться из театра

Актер Александр Домогаров пришел возмущение от того, что его «сняли со спектаклей» и сообщил, что еще 9 января он писал заявление об увольнении и намерен покинуть театр. Свое негодование 53-летний артист, имеющий звание «Народного», разместил в своем Facebook-аккаунте.

Александр Домогаров опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором высказал свое негодование по тому, что его сняли со спектаклей и лишили ролей. Актер сравнил свою обиду с памятью собаки, которая никогда не забывает, что ее били.

Как стало известно из поста, Домогарова снимают с ролей, актер не может выступать, так как ему попросту не дает играть в спектаклях. Артист возмущен сложившейся ситуацией и заявил, что коллеги «плюют ему в спину».

По словам Домогарова, еще 9 января он подал заявление об увольнении, однако оно еще не подписано. Актер решительно заявил, что хочет покинуть театр и не остановится в своих намерениях. Своих коллег, которых он обвинил в предательстве, Домогаров просит потерпеть, пока он не унесет свои вещи и гримерки.

«Бог вам судья»: заявил Домогаров в конце и попрощался с коллегами. Пользователи написали, что от прочитанного они были повергнуты в шок, так как не могли представить, что такое могло происходить. Александру Домогарову пожелали сил и терпения. Многие даже написали, что не будут ходить в театр, так как раньше ходили на спектакли исключительно ради Домогарова.