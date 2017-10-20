Звезда "Дома-2" Мария Кохно вывалила грудь на встрече со своей матерью

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Мария Кохно выбрала совершенно неподходящий наряд для личной встречи со своей матерью. Шокирующее фото девушка выставила на свою страницу в Instagram.

Мария Кохно, знаменитая не только своим участием в проекте "Дом-2", но и любовью к откровенным нарядам, не смогла устоять перед демонстрацией своего эгоцентризма даже на встрече с родной матерью. Подписчики Кохно в социальной сети Instagram отметили, что подобная кофта с огромным вырезом никак не гармонирует с обстановкой.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице и тотчас же получила в ответ тонну обвинений в кощунстве. Пользователи Instagram заявляют, что такой наряд впрок надевать на свидание, однако не на встречу с матерью.

К тому же, Мария Кохно также получила пару "лестных" слов о своих имплантах, и это неудивительно, поскольку грудь экс-участницы "Дома-2" определенно не выглядит натуральной.