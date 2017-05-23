Ольга Бузова в очередной раз обвинила Анастасию Костенко в плагиате из-за собаки

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова не перестает пристально следить за тем, что в настоящий момент происходит в жизни ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и его новой жены Анастасии Костенко. На этот раз Бузова обвинила Костенко в том, что она приобрела точно такую же собаку, как они с Тарасовым мечтали купить к себе в дом.

Недавно СМИ писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов и его новая супруга модель Анастасия Костенко приобрели себе лабрадора, которого назвали Тара. Костенко рассказала об этом в соцсети, а СМИ уже растиражировали фото по своим аккаунтам. На одно из них и наткнулась Ольга Бузова. Она не смогла пройти и написала, что Костенко продолжает делать все, как у Бузовой. По ее словам, когда она являлась женой Тарасова, они вместе планировали купить такую собаку к себе в дом. Также телеведущая отметила, что это "дно" и посоветовала Костенко перестать ее копировать.

Многие фанаты Бузовой встали на ее сторону, отметив, что Тарасов просто решил реализовать все то, что не смог сделать с предыдущей женой, видимо, нынешняя супруга его не вдохновляет. Другие же написали, что таким образом бывший муж просто пытается задеть Бузову, а Костенко в этом ему помогает, так как она во многом копирует телеведущую. Нашлись и те, кто посоветовал Бузовой заняться своей личной жизнью и "отстать" наконец-то от бывшего мужа и его новой семьи.