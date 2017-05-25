Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким Кардашьян

Надежда Савченко оказалась в эпицентре шуток в Сети, поводом для этого стал ее недавний снимок в здании Верховной Рады Украины. Располневшую женщину-политика сравнили с Ким Кардашьян и высмеяли за чрезмерно увеличенную заднюю часть тела.

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко стала объектом насмешек и поводом для шуток в Сети. Ее снимок, где она дает интервью в главном здании Украины, стремительно набирает популярность. Савченко немного «располнела» и теперь ее формы сравнивают с «пятой точкой» известной звезды Ким Кардашьян.

На снимке Савченко стоит боком, ее задняя часть тела явно выпирает. Пользователи отметили, что политик сильно «набрала в весе» и продолжает «увеличивать» свои формы. Комментаторы активно шутят о том, что Ким Кардашьян явно огорчится, когда узнает, что в Украине у нее появилась конкурентка на звание женщины с «выдающейся пятой точкой».