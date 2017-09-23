«Время и Стекло» представили Lyric Video на песню «ТОП»

Украинская группа «Время и Стекло» представила видео на песню «ТОП». Ролик был не полноценным клипом, а относился к жанру Lyric Video.

Это вид, в котором текст песни пишется на экране по ходу ролика. «Время и стекло» сразу подчеркнули, что это не клип, дав определение понятию Lyric Video в самом начале. Однако интернет-пользователи, посмотревшие запись, отметили, что всё равно получилось очень хорошо, как сообщает «Версия.Инфо». Lyric Video от «Время и Стекло» за короткое время успело набрать 4 тысячи лайков, а всего его посмотрели больше 13 тысяч человек.

Поклонники отмечают, что теперь ждут, когда же будет полноценный клип, потому что показанный ролик им очень понравился. Некоторые оценили и саму песню, подчеркнув, что она очень позитивная, а также легко запоминается.