Голливудская актриса Джейми Лунер стала очередной фигуранткой секс-скандала в звездных кругах. Актриса из "Сверхъестественного" подозревается в изнасиловании подростка.

Когда средства массовой информации перебрали прошлое практически всех голливудских режиссеров и продюсеров мужского пола и когда они попросту "закончились", общественность обратила внимание на актрис. Таким образом, под объектив сегодня попала известная актриса Голливуда, звезда сериала "Свехъестественное", Джейми Лунер.

Обвинение в изнасиловании поступило от 38-летнего мужчины, который заявил, что актриса принудила его к оральным ласкам в 1998 году. Тогда он познакомился с ней во время одного мероприятия, и после распития алкогольных напитков Лунер пригласила его в спальню и там изнасиловала.

Впрочем, адвокаты Джейми Лунер отмечают, что обвинения не имеют под собой никаких оснований, поскольку поступили от неадекватного человека, страдающего алкогольной зависимостью.