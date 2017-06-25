Анастасия Решетова показала откровенный снимок в бикини

Модель Анастасия Решетова, девушка известного рэпера Тимати, в очередной раз взбудоражила Сеть своим «полуобнаженным» снимком в бикини. На фото, которое Решетова опубликовала в своем Instagram, девушка позирует в желтом бикини.

Анастасия Решетова нередко публикует откровенные снимки, пользователи привыкли к ее «полуобнаженным» фото, которые демонстрируют формы модели.

На этот раз девушка поделилась снимком в желтом бикини. На фотографии Решетова позирует на фоне песчаного пляжа и зеленых пальм. Поза, в которой стоит модель, открывает пользователям вид на изгибы и красоту форм девушки, что не могло оставить комментаторов равнодушными.

За несколько часов снимок успел набрать более 50 000 лайков и массу комментариев. Под снимком многие пишут, что Решетова очень «красивая» и ее формы вызывают восхищение. Нашлись и те, кто обвинил модель в излишней откровенности. Такие комментаторы, не без злобы, порекомендовали Решетовой научиться привлекать внимание аудитории не только «обнаженными» фото, но и другими качествами.