Блогер Николай Соболев раскрыл секрет шоу «Звезды под гипнозом»

Николай Соболев, известный блогер и автор ряда серий разоблачительных роликов на YouTube, записал новое видео, где раскрыл секрет шоу «Звезды под гипнозом». По словам Соболева, передача, которую ведет Максим Галкин и гипнотизер Иса Багиров, помогает забытым звездам вернуть былую популярность.

Как утверждает Соболев, шоу «Звезды под гипнозом» напоминает своим форматом программы, которые в 90-х годах вел Анатолий Кашпировский. Тогда участники выступлений «мага» добровольно внушали себе, что могут поддаться влиянию постороннего человека.

Помимо этого, уверен Николай Соболев, все шоу «Звезды под гипнозом» является обманом. Однако, целью программы является не обман зрителей. Шоу приглашает на эфиры звезд, чья популярность начала угасать или уже полностью сошла на «нет». Так, Доминик Джокер, Аркадий Укупник и другие представители «погасших звезд» веселят зрителей своим «гипнозом», а шоу получает рейтинги.

Николай Соболев отметил, что на шоу не приглашают звезд современности, так как публичные люди такой величины откажутся от проекта лишь потому, что им это не интересно. «Больших» звезд не заинтересует столь малая аудитория зрителей, так как они вполне могут обеспечить себя большей «шумихой».