«Настоящее волшебство»: Надя Дорофеева смогла собрать 113,5 тысяч долларов для больного ребёнка

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева поделилась в Instagram приятным известием. Певица рассказала, что удалось собрать 113,5 тысяч долларов на лечение больного ребёнка.

Это делалось в рамках благотворительной акции «Чашка кофе». Дорофеева сообщила, что ребёнок в Турции вместе со своей мамой, он перенёс полёт хорошо. Само лечение состоит в пересадке печени мальчику от матери, которая благодаря этим деньгам будет проведена в кратчайшие сроки. Надя Дорофеева поблагодарила всех, кто помог собрать эти деньги, отметив, что то, что останется от средств, никуда не денется, а будет передано в помощь другому ребёнку. Об этом обязательно будет подробный отчёт.

Стоит отметить, что акцию «Чашка кофе» начал ведущий украинского тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, а позднее к нему присоединилась и солистка «Время и Стекло». Вместе с Надей Дорофеевой они спасли жизнь сбором средств уже не одному ребёнку, нуждающемуся в срочной операции, как сообщает «Версия.Инфо».