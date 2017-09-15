Памела Андерсон намекнула на отношения с Владимиром Путиным

Знаменитая актриса США Памела Андерсон раскрыла правду обо всех своих мужчинах. Во время интервью Андерсон сделала намек то, что с Владимиром Путиным ее связывают не только дружеские отношения.

Памела Андерсон снялась для проекта журналиста, который в скором времени появится в эфире. Во время беседы с журналистами она о своих мужчинах, отметила, что, возможно, имела отношения с Владимиром Путиным. По словам актрисы, с Путиным ее знакомство состоялось, когда он не являлся президентом России. После этого, по словам Андерсон, Путин послал ей официальное приглашение в Россию в 2012 году, когда его назначили на пост президента, чтобы актриса подарила ему цветы.

После этих слов в зале люди начали переговариваться и заметив реакцию зала, актриса отметила, что иногда и сама не верит в то, что это было на самом деле. В самом конце беседы Памела Андерсон отметила, что у нее сложились довольно отличные отношения с Россией.