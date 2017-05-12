Кайли Дженнер впервые показала свою 1-месячную дочь

Звезда шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер впервые продемонстрировала пользователям фотографии своей дочери, которой 1 марта исполнился 1 месяц. На снимке, которым Дженнер поделилась в Instagram, она держит дочь Сторми на руках, поклонники впервые смогли увидеть младенца в полный рост.

Поклонники знаменитого «Семейства Кардашьян» и те, кто активно следит за жизнью звезд современности, смогли впервые увидеть, как выглядит аленькая наследница Кайли Дженнер. В своем Instagram она разместила снимки, где стоит со своей дочерью на руках. Маленькая девочка завернута в белоснежный конверт, а ее мать одета в модный спортивный костюм и кроссовки.

В описании указано, что 1 марта со дня рождения малышки-Сторми прошел 1 месяц. Сама Кайли Дженнер, как отметили пользователи, быстро пришла в форму и восстанавливает былые формы. Комментаторы пожелали маленькой дочери Дженнер здоровья и счастья, а самой Кайли Дженнер желали быть счастливой в отношениях.

Известно, что Кайли Дженнер родила дочь от своего парня Тревиса Скотта, известного рэпера. Инсайдеры сообщили, что пара вместе не живет и воспитывать дочь девушке помогает няня.