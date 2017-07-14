Борис Смолкин боится потерять молодую жену

Актер Борис Смолкин, запомнившийся многим зрителям как дворецкий Константин из сериала «Моя прекрасная няня», 2 марта отмечает свое 70-летие. В преддверии Дня своего Рождения Смолкин признался, что боится потерять молодую жену, которая живет с ним в браке уже почти 20 лет.

Борис Смолкин поделился, что со своей супругой Светланой он живет в браке уже почти 20 лет. Несмотря на длительность отношений, актер боится потерять жену, так как она намного его моложе.

По словам Смолкина, он до сих пор не может понять, что Светлана в нем нашла. Актер опасается, что жена найдет избранника помоложе и оставит его одного. Борис Смолкин счастлив в браке со своей супругой, которая изменила его мировоззрение и сделала его «другим человеком».

Благодаря Светлане актер оставил пагубную привычку употреблять спиртное, сейчас он пьет алкоголь лишь по праздникам, в обычные дни от крепких напитков он отказывается. Смолкин старается радовать свою жену подарками и отмечает с ней все праздники, не забывая о семейных торжествах и важных датах.