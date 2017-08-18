Девушки ложатся под нож хирурга, чтобы стать похожими на Ольгу Бузову

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова является кумиром многих современных девушек. В связи с этим к пластическим хирургам ежедневно обращаются девушки и просят переделать их внешность "под Бузову".

Стоит отметить, что многие девушки в последнее время стали поклоняться Ольге Бузовой, копируют ее прическу, макияж, манеру одеваться и даже разговаривать. На этом поклонницы не останавливаются и решили пойти дальше - скопировать внешность любимой исполнительницы. Пластические хирурги сообщили о том, что к ним все чаще начали обращаться девушки с просьбой сделать им такую же внешность, как и у Ольги Бузовой.

По словам медиков, на сегодняшний день операция "под Бузову" стала самой популярной, несмотря на то, что стоимость ее более двух миллионов рублей. Фанатки готовы потратить такую сумму, чтобы стать похожими на любимую исполнительницу.

Стоит отметить, что хейтеры постоянно критикуют внешность Бузовой, однако то, что многие молодые девушки готовы лечь под нож хирурга, только бы приблизиться к облику певицы, говорит о многом.