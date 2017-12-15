Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обзавелись новым членом семьи

Пока экс-супруга Тарасова Ольга Бузова выступает на концертах в нижнем белье, футболист и его новая жена Анастасия Костенко обзавелись новым членом семьи. Модель и новоиспеченная супруга Дмитрия Тарасова показала снимок щенка лабрадора, который стал их питомцем.

Пара, чьи отношения активно обсуждают не только их поклонники, но и хейтеры, продолжает демонстрировать семейную идиллию и радость от совместной жизни. Так, Анастасия Костенко показала в своем Twitter снимок с новым членом их с Тарасовым семьи.

Оказалось, что семья Тарасова и Костенко взяла себе щенка лабрадора. Модель, как видно на снимке, весьма рада питомцу и питает к нему нежные чувства. Этот же снимок Анастасия Костенко добавила в «Stories» своего Instagram-аккаунта.

Многие пользователи предположили, что питомца пара завела для своего будущего ребенка. В Сети все большей популярности набирают слухи о том, что Тарасов и Костенко ждут ребенка и звездная пара наконец-то обзаведется наследниками. Многие уверенны, что брак модели и футболиста обусловлен беременностью, так как вся церемония прошла в сжатых рамках, а на торжестве Костенко появилась в платье, которое скрывало живот.