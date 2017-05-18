Отмена концерта в Южно-Сахалинске «разбила сердце» Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова была вынуждена отменить свое концертное шоу в Южно-Сахалинске из-за погодных условий, которые ограничили ее возможность вылететь на выступление. «Мое сердце разбито»: сообщает Бузова, извиняясь перед фанатами едва сдерживая слезы.

В своем Instagram-аккаунте Ольга Бузова разместила видеообращение к поклонникам, где звезда сообщила об отмене концерта в Южно-Сахалинске. Звезда пояснила, что поводом для срыва концертного шоу стали погодные условия и «нулевая видимость», которая ограничила возможность вылета.

Ольга Бузова отметила, что ее сердце «разбито» от случившегося, так как она очень хотела выступить в Южно-Сахалинске со своим шоу. На видео она сказала, что едва сдерживает слезы, так как ей очень обидно нарушать планы и расстраивать поклонников.

В комментариях под роликом фанаты Бузовой из Южно-Сахалинска написали, что им жаль из-за отмены концерта, но они надеются на скорую встречу с ней в следующий раз. Нашлись и пользователи, которые назвали Бузову «неискренней», якобы, звезда слишком «наигранно» сообщает об отмене шоу.

Не так давно концерт Бузовой состоялся в Хабаровске. Там певица шокировала зрителей своими «танцами в трусах». Еще один скандал состоялся из-за одного мужчины, который пытался напасть на Бузову и заявил, что «ненавидит поклонников и саму Бузову».