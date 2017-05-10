Тутта Ларсен о предательстве мужа и потере ребенка: «Это был ад»

Тутта Ларсен рассказала, как ей удалось пережить измену первого мужа и потерю ребенка, который не имел шансов на жизнь. Незапланированная беременность и брак с музыкантом Максимом Галстяном стал для ведущей сложным испытанием.

Как рассказала Тутта Ларсен, в первый раз она забеременела в 24 года. Тогда она была замужем за Михаилом Галстяном. На 32-й неделе развития плода врачи сообщили о том, что нерожденный ребенок болен пороком сердца, который не даст младенцу жить сразу же после родов.

Было принято решение о прерывании беременности, операция оказалось весьма сложной и болезненной. После нее у Тутты Ларсен возникла масса болезней и осложнений, долгое время она пила обезболивающие и седативные средства.

Утрату ребенка омрачила еще измена мужа. По словам Ларсен, после УЗИ, где ей рассказывали о гибели ребенка, на своей кровати она находила волосы чужой женщины. Вскоре ее брак распался, с последствиями операции и мыслями о смерти нерожденного младенца Тутта Ларсен справлялась без поддержки мужа. Тот появился однажды, когда по просьбе ее матери принес лимоны, взял за них деньги и ушел.

Тогда, уверяет Тутта Ларсен, с болью ей помогла справиться вера. Сейчас она имеет трех детей и благодарит судьбу за то, что первый ребенок покинул ее еще до того, как она успела увидеть его лицо и полюбить.