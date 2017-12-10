Обнаженная Цымбалюк-Романовская показала фото в постели

В аккаунте Facebook знаменитой артистки Виталины Цымбалюк-Романовской появилось откровенное фото, сделанное в постели. В комментариях к нему пользователи сети предположили, что после развода ей не хватает мужской любви, а потому она стала фотографироваться обнаженной.

В последнее время известная артистка Виталина Цымбалюк-Романовская приобрела небывалую известность. Это связано с тем, как совсем недавно на всю страну нашумела история ее развода с актером театра и кино Арменом Джигарханяном. После этого внимание СМИ было обращено практически к каждому шагу. До сих пор не угасает спор, действительно ли пианистка обманула бывшего супруга и лишила его имущества. Одной из последних историй, в которой фигурирует имя Цымбалюк-Романовской, является история о ее фотосессии, которую устроила для нее фотохудожник Елена Мартынюк.

Так, после нее в аккаунте знаменитой артистки одной из социальных сетей появилось фото, на котором она предстала обнаженной. Вероятно, оно сделано в постели. Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена лежащей на животе и рассматривающей тетрадь с нотами. Интимные места она прикрывает легкой вуалью. Стоит отметить, что комментаторы не пришли к единому мнению по поводу публикации. Одни сочли ее слишком откровенной, другие же сказали, что ничего подобного на снимке нет.