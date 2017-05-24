В Хабаровске мужчина с пистолетом хотел совершить покушение на Ольгу Бузову

В одном из концертных залов Хабаровска неадекватный мужчина планировал попасть на концерт певицы Ольги Бузовой с пистолетом. Охране удалось предотвратить покушение, задержанный заявил, что таким образом выражал недовольство творчеством телеведущей.

В день, когда Ольга Бузова приехала в Хабаровск, в одном из концертных залов между охраной и пьяным 30-летним мужчиной произошел конфликт. Во-первых, неадекватный мужчина попытался без билета проникнуть на концерт, оскорбляя охранников телеведущей. Во-вторых, во время конфликта он постоянно выкрикивал, что при себе у него имеется пистолет и если его не впустят в зал, он всех расстреляет.

Очевидцы произошедшего засняли конфликт на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что взрослый мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он бросается на охранника и угрожает ему расправой. Он не смог объяснить причину, по которой его без билета должны были пропустить на концерт Бузовой, однако все время повторял, что у него пистолет.

В результате между ним и охраной завязалась драка, дебошира удалось задержать и передать в руки полиции. В полиции сообщили, что во время допроса подозреваемый в покушении заявил, что ему не нравится творчество Бузовой, потому он решил высказать свое недовольство. Зачем ему понадобилось оружие, неадекватный мужчина объяснять не стал.

Стоит отметить, что сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала произошедшее на ее концерте в Хабаровске.