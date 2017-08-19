На концерте в Хабаровске Ольга Бузова возмутила жителей выступлением в трусах

Певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова продолжает окружать себя скандалами и «хайпом». В этот раз она возмутила пользователей и жителей города Хабаровск, где на своем концерте Бузова выступила в нижнем белье и в футболке с символикой хоккейной команды.

Ольга Бузова со своим концертом выступила в Хабаровске, песни звезды прозвучали со сцены Дома культуры города. Во время исполнения композиции «Мало половин» Бузова пела и танцевала в футболке с символикой хабаровской хоккейной команды «Амур».

Однако, выступление певицы привлекло внимание не песенным талантом Бузовой, а ее внешним видом. Кроме футболки на звезды была лишь обувь и нижнее белье. Черные трусы или же «ультрамаленькие» шорты во время танцев с приседанием и поддержками партнеров могли лицезреть все зрители.

Большего обсуждения выступление получило после того, как отрывок своего «танца в трусах» Бузова опубликовала в своем Instagram-аакаунте. Пользователи были недовольны тем, что движения певицы и ее танцы показывали всем присутствующим на концерте нижнее белье певицы. Одна из женщин в комментариях под роликом указала, что на Бузову смотрят девочки-подростки, которые могут взять с певицы плохой пример «разврата» и «пошлости».