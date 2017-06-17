«Не спрятаться»: Мария Кожевникова выступила с критикой против российского телевидения

Мария Кожевникова в своем Instagram раскритиковала российское телевидение, которое ради высокого рейтинга готово показывать «что угодно». По словам Кожевниковой, от негатива, льющегося с экранов, «не спрятаться, не скрыться».

Бывший депутат и актриса Мария Кожевникова разместила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором она раскритиковала российское телевидение. По словам Кожевниковой, она уже давно отказалась от просмотра телевизора, так как не хочет вовлекаться в негатив, который присутствует в новостях.

Однако, утверждает Мария Кожевникова, события, транслируемые по телевидению, настигают и тех, кто старается оградить себя от просмотра шоу и передач. Актриса выразила беспокойство по поводу того, что телеканалы готовы освещать негатив и скандалы ради высоких рейтингов.

Кожевникова заявила, что телевидение готово показывать «что угодно», раздувая тем самым еще больше скандалов. По словам актрисы, на телевидении сейчас над позитивом преобладает негатив и скандальные новости.

«Не спрятаться, не скрыться»: утверждает Кожевникова. По словам актрисы, во всем фарсе, происходящем на телевидении, виновно не только руководство каналов, но и зрители, активно поглощающие все, что «льется из экранов».