Анна Седокова изменила стиль до неузнаваемости

Певица Анна Седокова изменила свою внешность до неузнаваемости, и поклонники перестали ее узнавать. Они посоветовали звезде взять пару уроков макияжа.

Известная российская певица Седокова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Многие из подписчиков звезды не смогли узнать, кто же изображен на снимке – настолько сильно изменилась девушка.

Выразительные глаза, густые брови и «правильные» скулы были отличительными чертами певицы, но на новой фотографии предстала девушка с пухлыми щеками, странной формой глаз. Поклонники подчеркнули, что Анна перестала быть похожей на себя, и даже улыбка ее изменилась. Некоторые смогла разглядеть в новом образе не Седокову, а Сати Казанову. А что бы ей было проще уследить за тем, что делает ее визажист, подписчики порекомендовали взять пару уроков макияжа.

Но не все отнеслись к переменам во внешнем виде звезды так остро и категорично, многие поддержали выбор Анны, назвав новый образ идеальным.