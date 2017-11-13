Ольгу Бузову признали главным "хайпожором" 2017 года

Знаменитую российскую певицу, телеведущую и блогера Ольгу Бузову признали самым главным "хайпожором" среди знаменитостей. Отмечается, что подобное голосование проводилось среди читателей Леди Mail.Ru.

Буквально недавно на сайте женского журнала Леди Mail.Ru проводили конкурс, в котором выбирали главного блогера 2017 года. Всего было представлено 14 номинаций, одну из которых и заняла Ольга Бузова. Большинством голосом читатели журнала признали ее главных "хайпожором" 2017 года, за нее отдали 8881 голос. Бузовой удалось обогнать в этой номинации Егора Крида, Николая Соболева, Юрия Дудя, Ксению Собчак, Оксимирона и даже Филиппа Киркорова.

Помимо всего прочего, выбором редакции Леди Mail.Ru стал Дмитрий Маликов, став популярнее своей дочери Стефании, которая не смогла победить ни в одной из 14 представленных номинаций.

Стоит отметить, что "хайпожором" считают человека, который всеми силами пытается поддерживать свою популярность, не дает людям забыть о себе, делает так, чтобы его как можно чаще упоминали в СМИ и показывали по телевидению.