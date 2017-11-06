Режиссеры не смогут раздевать актеров и просить их имитировать секс

Американские режиссеры больше не смогут пользоваться правом раздевать актеров и просить их имитировать секс. Подобное нововведение связано с выпуском руководства для кинематографистов профсоюзом актеров Equity.

В США борьба за равноправие и предотвращение фактов сексуальных домогательств со стороны режиссеров дошла до того, что отныне режиссеры вынуждены будут заранее предупреждать актеров о наличии в фильме постельных сцен и лишатся права требовать от них имитации полового акта. Соответствующее руководство было выпущено американским профсоюзом актеров Equity.

Согласно новым правилам, режиссеры не могут требовать от претендентов на роль обнажаться на кастинге и проводить его за пределами киностудии. Создатели картины обязаны предупреждать актеров до подписания контракта о наличии в фильме сцен сексуального характера.

Кроме того, профсоюз актеров будет размещать в каждой киностудии постер с призывами не молчать о возможных фактах сексуальных домогательствах.