Лолита высказалась о дебатах Собчак и Жириновского

Известная певица Лолита Милявская прокомментировала недавние дебаты Собчак и Жириновского. Она раскритиковала поведение Владимира Вольфовича.

Видео со своим мнением Лолита выложила на своей странице в Instagram. Певица рассказала, что Жириновский некогда был ее любимым политиком, но утратил все позиции после оскорблений Собчак на дебатах. Она провела параллели между Россией, назвав ее женщиной, и Собчак, за которую никто из мужчин не заступился. По ее мнению мужчины не способные уважительно относиться к представительнице «слабого» пола подобающе, неспособен отнестись к стране на должном уровне.

Российская певица отметила то, что Ксения Собчак единственная женщиной среди кандидатов в президенты. Лолита отметила, что она не феминистка, но не может оставить без внимания факт такого поведение мужчин. Так же она добавила, что не принадлежит ни к какой из политических партий, и на предстоящие выборы не пойдет.

Подписчики звезды поддержали ее, хоть и отметили, что Собчак сама оскорбляла своего оппонента в дебатах. Некоторые отметили и то, что деяния Ксении в прошлом куда хуже оскорблений.