Соперница жены Аршавина нашла любовь на шоу «Давай поженимся»

Ольга Семенова, которая не смогла доказать вину жены Аршавина в полиции, отправилась на проект Ларисы Гузеевой «Давай поженимся» и нашла свою любовь в рамках шоу. После скандала с Аршавиным модель продолжила развивать свою публичность и популярность.

Как известно, в конце 2017 года Сеть бурно обсуждала ролик, где футболист Андрей Аршавин попал в кадр обнимающимся с Ольгой Семеновой. Видео увидела жена Аршавина и та, как рассказывала потом модель и виновница всего конфликта, угрожала Семеновой расправой.

По данным от Семеновой, жена Аршавина сказала, что работает в ФСБ и заявила, что отрежет модели пальцы. Также супруга футболиста грозила, что «подбросит наркотики» и Семенова получит тюремный срок. Тогда модель обратилась в полицию, где попыталась привлечь обидчицу к ответственности. Однако, следствие не подтвердило доводов Семеновой и дело продолжения не получило.

Теперь Ольга Семенова разместила в своем Instagram короткую запись, в которой та заявила, что она «та самая любовница Аршавина». Однако, отметила модель, свою любовь она нашла на шоу «Давай поженимся». Как предположили пользователи, Семенова решила воспользоваться уже уходящей популярностью и попала на ТВ путем своей скандальности.