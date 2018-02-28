Алла Пугачева поддержала Ксению Собчак после ее ссоры с Владимиром Жириновским

После скандала на дебатах между лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским и телеведущей Ксенией Собчак, на политика ополчился практически весь шоу-бизнес. С критикой в адрес поведения Жириновского выступили такие звезды, как Максим Галкин, Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская, Ника Белоцерковская и даже Алла Пугачева.

На своей странице в соцсети Собчак поделилась мнением о произошедшем на дебатах. Она отметила, что ей пришлось облить "дедушку" водой, чтобы успокоить его поток сквернословия.

Многие звезды одобрили поведение Собчак и отметили, что она повела себя достойнее политика, который из года в год провоцирует скандалы и продолжает поддерживать свой статус скандалиста. Рудковская отметила, что это уже не первый раз, когда Жириновский оскорбляет женщину матерными словами, а Галкин заметил, что ни одна его пародия не смогла превзойти оригинал.

В защиту телеведущей выступила даже Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, отметив, что Собчак молодец и ей удалось раскрыть политика. Она также посоветовала ей держаться и продолжать отстаивать свои интересы.