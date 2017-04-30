Ким Кардашьян обнажила свои знаменитые ягодицы ради постельного снимка

Знаменитая своими соблазнительными формами Ким Кардашьян обнажила ягодицы в постельном снимке. Откровенную публикацию звезда поместила на свою страницу в социальной сети Instagram.

Обнаженная пятая точка Ким Кардашьян вновь стала объектом обсуждения в Сети. Поклонники весьма неоднозначно отнеслись к новому фото знаменитой светской львицы, на котором Кардашьян позирует в облегающем боди и полупрозрачной накидке.

Интимность фотографии заключается также в том, что сам снимок американская телеведущая сделала в постели. Некоторые подписчики в комментариях к публикации отметили, что Ким Кардашьян, как мать, не имела право выставлять собственные ягодицы на всеобщее обозрение.

Однако некоторые все-таки поддержали своего кумира, отмечая, что несмотря на роды и свои 37 лет Ким Кардашьян выглядит потрясающе.