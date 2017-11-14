Группа "Время и Стекло" анонсировала новую песню

Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева на своей странице в Instagram анонсировала новую песню, которая выйдет 2 марта. Поклонники выразили нетерпение с надеждой узнать эксклюзивные подробности о новой композиции.

На данный момент известно, что новая песня «Время и Стекло» получила название «ТОП». Дорофеева её будет исполнять дуэтом с Алексеем Завгородним, являющимся солистом популярного украинского коллектива. Ранее «Время и Стекло» уже прославились песней «Тролль», которая побила рекорды в YouTube.

После этого от группы не было известий о выходе новой песни. Известно, что «ТОП» выйдет 2 марта на канале исполнителей в YouTube. Поклонники подчеркнули, что у группы уже вряд ли получится повторить успех песен «Тролль» и «Время 505». В общей сложности на их канале уже более миллиарда просмотров на клипах и видеороликах с обращением к фанатам.