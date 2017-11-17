Звягинцев снимет новый сериал на русском языке совместно с Paramount

Режиссер Андрей Звягинцев совместно со студией Paramount снимет психологический сериал на русском языке. Подробностей сюжета создатели картины пока держат в секрете.

Согласно последним сведениям, российский выходит на международный уровень. Сегодня стало известно, что известный режиссер, автор множества талантливых картин Андрей Звягинцев, намерен заняться созданием многосерийного психологического триллера.

Как сообщается, непосредственно над фильмом будут работать Звягинцев и его коллега, режиссер картины "Нелюбовь" Олег Негин. Подробности сюжета самого триллега не сообщается.

Сериал будет снят на русском языке, а действия развиваются в Москве. Звягинцев также подчеркивает, что им есть много чего показать зарубежному зрителю. План съемок уже утвержден, они начнутся в текущем году, а сам сериал будет состоять из десяти эпизодов.