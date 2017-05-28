Гарик Харламов получил матерное поздравление от Гоши Куценко

Комик Гарик «Бульдог» Харламов в честь своего 37-летия получил немало приятных и милых поздравлений. Однако слова от его друга Гоши Куценко отличились особым «богатством» русского языка.





Репост «нежностей» Харламов сделал только на следующий день. «Не могу не выложить. Гоша, спасибо за поздравления. Браво!» - оставил подпись под видео юморист, буквально зааплодировав актёру. Гоша Куценко смог осветлить все позитивные стороны Харламова, подкрепив их крепким словцом. Он похвалил своего «брата» за то, что тот смог покорить сердце Кристины Асмус и не сменил сексуальную ориентацию, что так популярно в современном мире.



В первую очередь Куценко отметил шикарное чувство юмора Харламова, а несогласным посоветовал «пройти мимо». И эти несогласные сразу же дали о себе знать. 2 марта в эфире программы «Comedy Club» Харламов и Куценко выступят совместно. Поклонники последнего не были рады такой перспективе, назвав юмор «Бульдога» кривляньями бабуина. Они посоветовали Гоше Куценко тщательнее выбирать коллег и больше не позориться.