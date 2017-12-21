Волочковой посоветовали меньше раздеваться на людях и снизить градус эпатажа

Эксперт по решению женских проблем Катрин Форс решила дать несколько дельных советов скандально известной балерине Анастасии Волочковой для того, чтобы она обрела гармонию в своей жизни. Как отмечает Форс, изначально балерине следует прекратить раздеваться на людях и снизить градус эпатажа.

Как известно, Анастасия Волочкова известна своими скандалами с журналистами, бывшими любовниками, фанатами и хейтерами. В эти конфликты, казалось бы, балерина вкладывает всю себя, позволяя скандалу раскручиваться и набирать новые обороты. Чего только стоят постоянные шпагаты Волочковой, из-за которых она получила прозвище "королева шпагата".

В связи с этим Катрин Форс решила, что в жизни у Волочковой большие проблемы, потому поспешила дать ей несколько дельных советов. Изначально она посоветовала балерине избавиться от привычки демонстрировать свое тело и обнажаться на людях, так как это только вызывает отвращение. Она отметила, что в женщине должна быть загадка, при этом можно быть довольно сексуальной и не раздеваясь, просто нужно знать, как правильно себя подать.

В то же время, таким поведением Волочкова оказывает негативное влияние на свою дочь, так как девочка в будущем может брать пример с матери. Помимо этого, Форс считает, что если балерина не снизит градус эпатажа, у нее могут появиться проблемы с алкоголем, лишний вес, быстрое старение и так далее.

Эксперт по решению женских проблем высказалась и относительно личной жизни Волочковой. По словам Форс, если балерина попробует расходиться с бывшими любовниками мирно, ее личная жизнь постепенно начнет налаживаться, все скандалы уйдут в прошлое, а мужчина, который будет находится рядом с ней, почувствует любимым и желанным, потому никогда не обидит свою избранницу.