Слухи о воссоединении Питта и Энистон довели Джоли до нервного срыва

Источники сообщают, что Анджелина Джоли сильно подавлена от слухов про воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Актриса вынуждена прибегнуть к помощи психотерапевта и лечится от нервного потрясения на регулярных сеансах терапии.

По данным из источников, 42-летняя Анджелина Джоли узнала о том, что ее бывший муж Брэд Питт может возобновить отношения с Дженнифер Энистон. Данный факт ее сильно огорчил, звезда пребывает в нервном потрясении и не может оправиться от осознания предательства бывшего супруга.

Анджелина Джоли вновь обратилась к своему психотерапевту и каждую неделю посещает сеансы, где пытается оправиться после потрясения. Приближенные к актрисе люди утверждают, что Джоли весьма огорчена слухами и впала в депрессию.

Также сообщается о том, что из-за сильных нервных потрясений Анджелина Джоли стала резко терять вес и сейчас весит очень мало. Об этом рассказал эксперт по питанию и весу – доктор Стюарт Фишер. В СМИ появились слухи и о том, что утешения в непростой ситуации Джоли ищет у экс-мужа Энистон Джастина Теро.

Актер Джастин Теро также пребывает не в самом лучшем расположении духа. Не так давно стало известно, что еще находясь в браке с Энистон он нашел в ее вещах письма, которые ей писал Брэд Питт. Якобы, все это время Дженнифер Энистон хранила послания от Питта, но признаваться, что письма для нее важны – она не стала.