«Дом-2»: из-за парня сестра Рапунцель попала в драку и лишилась клока волос

На скандальном проекте «Дом-2» в очередной раз разыгрался новый конфликт, сестра беременной Рапунцель решила отомстить Ольге Жариковой из-за разбитых отношений с парнем Ильей Яббаровым. Алена Рапунцель попыталась оскорбить противницу, но попала в драку и лишилась клока волос.

Как стало известно, на «Дом-2» случилась очередная драка. Алена, сестра Ольги Рапунцель, решила отомстить Ольше Жариковой, которая стала причиной разрыва ее отношений с парнем Ильей Яббаровым.

Алена Рапунцель и ее подруги взяли из туалета ершик для унитаза и рулоны туалетной бумаги. Все это они оставили в комнате Жариковой, намекнув на порочность и грязь образа жизни девушки. Однако, Жарикова не стала молчать и ответила на оскорбление дракой. Она начала вырывать волосы Алены Рапунцель.

Сестра беременной Рапунцель не ожидала внезапного проявления агрессии и стала кричать, уговаривая Жарикову перестать трепать ее за волосы. В итоге, клок волос Алены Рапунцель остался в руках у Жариковой.

Конфликт остается неразрешенным, так как девушки до сих пор не могут выяснить, кто же из них не прав. Рапунцель считает, что Жарикова «грязная» женщина, а ее противница уверенна в своей невиновности.