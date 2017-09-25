Модель Анастасия Квитко демонстрирует голую грудь за деньги

Известная фотомодель мужских глянцев, а также звезда Instagram Анастасия Квитко открыто демонстрирует свою пышную грудь за определенную плату. Об этом сообщает информационное издание «ВладТайм».

Анастасия Квитко на днях сообщила, что запустила разработанное специально для её поклонников приложение на мобильные телефоны, где все желающие смогут наблюдать её личные фотографии и видео. Приложение является копией Instagram, однако в ленте высвечиваются снимки только Квитко.

Многие пользователи были возмущены тем, что некоторые фото и видео с оголенными участками тела открываются за десять долларов США. Остальные же фотографии девушки в одетом виде доступны для просмотра бесплатно.