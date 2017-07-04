Полину Гагарину спутали с дочерью Мией

Популярная певица Полина Гагарина показала в Instagram редкое фото. Артистку спутали с её дочерью из-за него, как сообщает VladTime

Исполнительница, прославившаяся участием в «Евровидении, выставила на своей странице в Instagram снимок из своего детства, рассказав поклонникам про любимый парк в Москве. Именно в этом месте, как отметила Полина Гагарина, она провела много времени вплоть до окончания школы, именно там были тёплые воспоминания. Однако в 2017 году занялись перестройкой парка. Там долгое время прогулки были не возможны из-за шума, мусора и грязи.

Потом, правда, реконструкцию всё-таки закончили, и теперь Полина Гагарина не нарадуется его «крутости» и современности. На горке стало более безопасно, а для прогулок по вечера сделан светодиодная лента, которая даёт интересный эффект. Интернет-пользователи поддержали Полину Гагарину, отметив, что также не налюбуются современной Москвой. Некоторых заинтересовало, кто на фото – певица или её дочь. Артистка пока никаких комментариев не дала.