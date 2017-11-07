Суд обязал Вадима Казаченко выплачивать алименты сыну и молодой жене

Известный отечественный исполнитель Вадим Казаченко теперь будет выплачивать алименты на годовалого сына и молодую супругу Ольгу Казаченко. Суд принял решение, что каждый месяц Казаченко будет выплачивать 13 тысяч рублей сыну и 18 тысяч рублей его маме.

Недавно завершился судебный процесс по делу об алиментах для годовалого сына Вадима Казаченко. Сам артист не присутствовал на заседании, вместо него пришла его новая возлюбленная Ирина Аманти, однако как рассказала жена Казаченко Ольга, он находился неподалеку от здания суда, однако отказался с ней разговаривать.

Суд постановил, что теперь ежемесячно Казаченко обязан выплачивать 31 тысячу рублей на содержание сына и его матери до достижения ребенком трех лет. Как рассказала после суда Аманти, изначально Ольга Казаченко надеялась получить гораздо большую сумму, нежели 31 тысяча рублей. Она заявила, что каждый месяц на содержание ребенка ей требуется 40 тысяч рублей, а на свои личные расходы 50, и предоставила чеки с покупками.

Ирина Аманти отметила, что список покупок ее насторожил, так как в нем оказались алкоголь и противозачаточные средства. В любом случае, заявляет Аманти, Казаченко будет платить алименты, так как является честным человеком, а она не позволит Ольге сесть на шею больному человеку и заставит ее пойти на работу.