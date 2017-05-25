Ани Лорак рассказала о проблемах своего брака

Певица Ани Лорак, как оказалось, имеет к своему супругу Мурату Налчаджиоглу ряд претензий. Муж звезды нередко демонстрирует всплески необоснованной ревности, часто ленится и не выполняет обещаний.

Не так давно Ани Лорак посетила студию одной из радиокомпаний, где в рамках шоу о влюбленных парах ей нужно было рассказать о трех недостатках своего избранника. У певицы нашелся ряд претензий к мужу, чем она и поделилась со слушателями.

Как стало известно, брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу имеет несколько проблем. Супруг певицы часто резко реагирует на бытовые ситуации, слишком ревнив и выступает против снимков с поклонниками, где фанаты хотят «приобнять» звезду.

Особое внимание Ани Лорак уделила тому, что ее супруг часто ленится и не выполняет обещаний. Из-за недисциплинированности мужа уже срывался семейный отдых, так как он забывал все сделать вовремя. Часто супруг Ани Лорак сообщает о своих планах, но потом отказывается от своих слов и просит отложить важные дела.

По словам Ани Лорак, такие недостатки мужа ее немного огорчают, так как она часто бывает вынуждена менять свои планы или же подстраиваться под намерения супруга. Пользователи удивились тому, что брак, который казался таким счастливым, имеет ряд проблем.

Многие даже предположили, что Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу испытывают сложности и могут расстаться. В конце эфира певица исполнила импровизацию, в которой призналась супругу в любви, что немного успокоило встревоженных поклонников.