Алена Хмельницкая рассказала об отношениях между избранником и её дочерьми

Алена Хмельницкая рассказала об отношениях между новым избранником и двумя её дочерьми. Такими подробностями личной жизни она поделилась во время интервью.

Сейчас артистка долгое время состоит в отношениях с Александром Синюшиным, который на 12 лет моложе неё. Знакомство состоялось в Ницце на одной из вечеринок. После приятно проведенного вечера Алена Хмельницкая продолжила общаться с Александром Синюшиным в Москве. Так завязался роман. Актриса сообщила, что сейчас несколько стесняется большой разницы в возрасте и опасается осуждения общественности.

А вот дочки Алены Хмельницкой её возлюбленного приняли очень хорошо. Со старшей Александрой они тепло общаются на различные темы, в том числе - музыку. Александр Синюшин, обладая природным талантом к общению с детьми, нашел общий язык и с маленькой Ксенией. Он часами может играть с девочкой, помочь с уроками, покормить. Ксюша называет Александра Синюшина "маминым женихом". Алена Хмельницкая вспомнила случай, когда малышка украсила любимого мужчину своей мамы детской косметикой и блестками с его безропотного позволения.