Ольга Орлова рассказала о негативных последствиях голодания

Певица и ведущая «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, какие методы ей пришлось перепробовать на пути к идеальной фигуре. Ради стройного тела звезда даже пробовала голодать, из-за чего потом ее настигли весьма негативные последствия.

Поклонники Ольги Орловой всегда отмечают, что звезда отличается стройностью тела и красивой фигурой. Нередко ее снимки в купальниках становятся поводом для обсуждений, так как не каждая известная персона может похвастаться такими формами.

В недавнем интервью Ольга Орлова рассказала, что на пути к стройному телу ей пришлось пробовать разные диеты. Среди таких звезда пробовала голодать. По словам Орловой, голодание не дало никаких результатов и принесло ей лишь сильные мигрени.

Ольга Орлова смогла продержаться без еды и пить одну воду несколько дней. Как отметила певица, в течении 4 дней она голодала, но истязания организма не привели ее к желаемому. Орлова не похудела даже на килограмм, вместо стройного тела она получила лишь плохое настроение и слабость.

После, звезда пришла к выводу, что никакие диеты не способны помочь в похудении так эффективно, как правильно питание. Ольга Орлова решила придерживаться основных правил здоровой еды и спланировала свой рацион, исключив из него вредную пищу. Теперь певица пьет много воды, ест только полезную еду и радуется стройному телу.