Анастасия Волочкова оправдалась за изуродованные мозолями ноги

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала оправдываться перед хейтерами за свои несовершенные ноги в мозолях. Знаменитость выложила длинный пост в Instagram, где рассказала о своей тяжелой работе.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге в очередной раз стала оправдываться перед недоброжелателями за демонстрацию своих несовершенных ног. «Дефиле на пуантах… Моя жизнь.. Мозоли, косточка, не дающая покоя многим.. Но она не портит мою душу и красоту и стройность моего тела, возбуждающую и будоражащую в шпагатах и без них», - заявила Волочкова.

Многие стали в комментариях жалеть Анастасию, так как балет требует много тренировок и больших физических нагрузок. Однако большинство раскритиковали балерину за выдуманные страдания и попросили больше не жаловаться в Сети на свои мозоли.