Полина Гагарина раскрыла секрет бешеной популярности Ольги Бузовой

Знаменитая певица Полина Гагарина прокомментировала бешеную популярность новоиспеченной исполнительницы Ольги Бузовой. Гагарина отметила, что люди приходят на концерты Бузовой возможно потому, что ее "прет".

Во время одного из интервью ведущая спросила у Полины Гагариной, как она относится к творчеству Ольги Бузовой и ее бешеной популярности. Она отметила, что Бузова поет под фонограмму, но все равно как-то собирает полные залы и зарабатывает миллионные гонорары. В ответ на это Гагарина заявила, что не намерена вставать на сторону критиков или почитателей творчества Ольги Бузовой.

По ее словам, популярность новоиспеченной певицы может быть связана с тем, что Бузову "прет" в буквальном смысле этого слова. От нее исходит бешеная энергия, которая так нравится людям. Гагарина отметила, что артист является уникальным человеком, и почему зритель выбирает того или иного кумира, объяснить сложно.

Также исполнительница в шутку заметила, что у Ольги Бузовой должны ежедневно "гореть уши", так как ни одна тусовка не обходится без того, чтобы не обсудили ее творчество.